Abschied von Gene Hackman: Der Star, der keiner sein wollte

Bis zu seiner Schauspielrente im Jahr 2004 sollten noch unzählige ikonische Rollen auf ihn warten. Als Superschurke Lex Luthor legte er sich mehrfach mit Christopher Reeves (1952–2004) Superman an. Er schlüpfte in «Wyatt Earp» in die Rolle des Vaters des berühmten Revolverhelden, dargestellt von Kevin Costner (70). Er legte sich im Thriller «Absolute Power» einmal mehr mit Clint Eastwood an. Er gab Will Smith (56) in «Staatsfeind Nr. 1» Nachhilfe in Verschwörungstheorien. Und verkörperte Familienoberhaupt Royal Tenenbaum in Wes Andersons (55) kultiger Tragikomödie.