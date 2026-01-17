Abschied von ihrer Schwester: Enkelinnen unterstützen Altkönigin Sofía

«Ihre Majestäten, der König und die Königin Sofía, bedauern, den Tod Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Irene von Griechenland um 11:40 Uhr heute im Palacio de la Zarzuela in Madrid bekannt geben zu müssen», hiess es am 15. Januar laut der spanischen Zeitschrift «¡Hola!» in einer Mitteilung. Der Gesundheitszustand von Irene von Griechenland hatte sich zuletzt offenbar immer weiter verschlechtert. Wie das Magazin zuvor berichtet hatte, hatte Sofía Termine in dieser Woche abgesagt, um bei ihrer Schwester sein zu können.