Abschied von Jürgen Drews: Hinter der Bühne kamen ihm die Tränen

Dieser TV-Moment geht in die Schlager-Geschichte ein: Musikstar Jürgen Drews (77) verkündete am Samstagabend in der Show «Die grosse Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los!» emotional das Ende seiner Karriere. An der Seite von Moderator Florian Silbereisen (40) und seiner Frau Ramona Drews (48) sagte der unbestrittene «König von Mallorca»: «Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: ‹Irgendwann ist mal gut.›»