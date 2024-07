Abschied von Klaus Otto Nagorsnik: So kam der Quizprofi zum Fernsehen

Gastrolle in beliebter Serie

Tatsächlich hat der «Bibliothekar» aber doch einen Ausflug in die Schauspielerei gemacht. Im Dezember 2023 hatte er einen Gastauftritt in der ARD–Serie «Grossstadtrevier». Mit der Anfrage sei er ähnlich umgegangen wie mit seiner ersten Einladung zu einem Fernsehquiz: «Kennst du nicht, bist aber neugierig. Guck dir das einfach mal an», erzählte er in einem Video am Rande der Dreharbeiten, das auf der offiziellen Facebook–Seite der ARD–Serie veröffentlicht wurde. In der Folge 495 «Marshmallow Mädchen» mimte Nagorsnik in einer Szene einen Hobbyfotografen.