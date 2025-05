Abschied von Margot Friedländer: Drei Kanzler bei der Trauerfeier

Ihre Eltern wurden von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager Auschwitz ermordet, sie selbst tauchte zunächst unter, wurde jedoch später in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Wie ihr späterer Ehemann überlebte sie die Schrecken der Nazi–Zeit und wanderte anschliessend in die Vereinigten Staaten von Amerika aus. Nach dem Tod ihres Mannes kehrte sie im betagten Alter von 88 Jahren in ihr Heimatland zurück und liess sich erneut in Berlin nieder. Bis zuletzt engagierte sie sich leidenschaftlich gegen das Vergessen der Verbrechen während der NS–Zeit.