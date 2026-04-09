Abschied von Mario Adorf: So dachte er über den Tod

Ehrlich mit optimistischer Endnote

«Dieses Warten auf etwas», wie er den Tod umschrieb, sei ihm seither ein Dorn im Auge gewesen. Auch, weil das «nicht so einfach [ist], wie ich es mir wünschen würde». Mit seiner Karriere vor der Kamera hatte er zu diesem Zeitpunkt wenig überraschend bereits endgültig abgeschlossen. «Ich bin ohne jeden Ehrgeiz in dieser Richtung – und ohne jede Hoffnung», sagte er damals ebenfalls im «Hörzu»–Interview.