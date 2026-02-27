Abschied von «McSexy»: «Grey's Anatomy» ehrt Eric Dane

Eric Dane starb im Alter von nur 53 Jahren. «Mit schwerem Herzen teilen wir mit, dass Eric Dane am Donnerstagnachmittag nach einem mutigen Kampf gegen ALS von uns gegangen ist», hiess es in dem Statement seiner Angehörigen. Die ALS–Diagnose hatte der Schauspieler erst im April 2025 öffentlich gemacht. Wie die Familie laut «The Hollywood Reporter» weiter mitteilte, verbrachte Dane seine letzten Tage «umgeben von engen Freunden, seiner Ehefrau und seinen beiden wunderbaren Töchtern Billie und Georgia, die der Mittelpunkt seiner Welt waren». Seit seiner Diagnose habe sich Dane leidenschaftlich als Fürsprecher für mehr Aufmerksamkeit und Forschung im Bereich ALS eingesetzt, «entschlossen, etwas für andere zu bewirken, die denselben Kampf führen».