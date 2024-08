Abschied von «Mörtel»: So lief die Trauerfeier für Richard Lugner ab

Beisetzung für Richard Lugner im kleinen Kreis

Richard «Mörtel» Lugner war am 12. August in seiner Villa in Wien–Döbling im Alter von 91 Jahren gestorben. In einer via Instagram veröffentlichten Trauerannonce hiess es, er sei «friedlich entschlafen». Die eigentliche Beisetzung von Richard Lugner, der sechsmal den Bund der Ehe einging, zuletzt im Juni 2024, findet nach der öffentlichen Trauerfeier «im engsten Familien– und Freundeskreis» statt. Seine letzte Ruhestätte findet er nach einer weiteren privaten Trauerfeier in der Kirche Kaasgraben in einer Gruft am Grinzinger Friedhof in Wien–Döbling.