Abschied von Ozzy Osbourne: Black Sabbath spenden 190 Millionen Dollar

«Eine Menge Geld für einen grossartigen Zweck»

Der Gitarrist von Rage Against The Machine verkündete dort, dass «mehr als 190 Millionen Dollar an Einrichtungen und Krankenhäuser für Kinder gespendet werden». Tom Morello fügte hinzu: «Wir haben eine Menge Geld für einen grossartigen Zweck gesammelt und so viele grossartige Musiker, Bands und Fans auf der ganzen Welt haben den Grössten aller Zeiten Tribut gezollt.»