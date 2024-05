Abschluss der Filmfestspiele: Das sind die Gewinner in Cannes

Die Filmfestspiele in Cannes sind am Abend des 25. Mai nach knapp zwei Wochen zu Ende gegangen. In der Abschlusszeremonie vergab die Jury unter dem Vorsitz von Regisseurin Greta Gerwig (40) die begehrten Preise. 22 Filme waren im Wettbewerb. Den wichtigsten Preis, die Goldene Palme, gewann der US–Regisseur Sean Baker (53) für seinen Film «Anora», eine wilde, stürmische Romanze zwischen einer exotischen Tänzerin (Mikey Madison) und dem superreichen Sohn eines russischen Oligarchen (Mark Eydelshteyn). Zuletzt hatte 2011 mit Terrence Malick (80) für «The Tree of Life» ein amerikanischer Filmemacher den Hauptpreis an der Croisette erhalten.