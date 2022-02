Abseits der Bühne: Diese Oscars werden nicht mehr live vergeben

And the Oscar goes to... Bei der 94. Oscar-Verleihung am 27. März werden nur noch 15 Auszeichnungen live im TV überreicht. Wie die Academy in einem Brief an seine Mitglieder mitteilte, werden die Preise für den besten Dokumentarfilm, Filmschnitt, Make-up/Hairstyling, Originalmusik, Produktionsdesign, animierter Kurzfilm, Live-Action-Kurzfilm und Ton eine Stunde vor dem eigentlichen Start verliehen. In den vergangenen Jahren waren diese noch Teil der Hauptshow. Eine Aufzeichnung davon werde anschliessend in die laufende TV-Übertragung des US-Senders ABC hineingeschnitten. Das berichtet unter anderem der «Hollywood Reporter».