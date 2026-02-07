Abseits der Skandale in der Heimat: Norwegens Königspaar bei Olympia

In einem Statement des Königshauses heisst es, man verstehe «die starken Reaktionen der Menschen auf das, was in den letzten Tagen geschehen ist». Die Kronprinzessin verurteile Epsteins Missbrauch und seine kriminellen Handlungen «aufs Schärfste» und bedauere zutiefst, nicht früh genug erkannt zu haben, was für ein Mensch Epstein gewesen sei. Ausdrücklich entschuldigte sie sich auch für die Lage, in die sie «die königliche Familie, insbesondere den König und die Königin», gebracht habe.