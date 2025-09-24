Abseits des Löwenrudels: Bekommt Ralf Dümmel ein eigenes TV-Format?

Im Gegensatz zur «Höhle der Löwen» sollen darin auch Personen eine Plattform bekommen, die zwar noch kein fertiges Produkt, aber ein Konzept für eine potenzielle Millionen–Geschäftsidee vorzuweisen haben. Aus einem ersten Trailer, der der «Bild» vorliegen soll, wird Dümmels Aufruf zur Teilnahme an seiner Show mit den Worten zitiert: «Hast du eine Produktidee, die es so noch nicht gibt? Dann lass uns aus deinem Geistesblitz einen echten Verkaufshit machen. Es zählt nur deine Idee – egal wie klein, gross oder verrückt sie sein mag.» Demnach werde die Show neben Sat.1 auch bei Joyn ausgestrahlt, einen möglichen Starttermin nennt die Zeitung jedoch nicht.