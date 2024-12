«Absolut entsetzlich»: Kate Winslet weint wegen Bodyshaming

Bodyshaming auch heute noch ein Thema

Das Thema Bodyshaming beschränke sich allerdings nicht nur auf ihre Zeit als aufstrebende Schauspielerin. Bereits in der Schauspielschule habe man ihr gesagt, sie solle «sich besser mit den Rollen des ‹dicken Mädchens› zufriedengeben». Und auch heute habe sie nach wie vor mit derartigen Kommentaren zu kämpfen, erzählt Winslet. Am Set ihres neuesten Films «Die Fotografin», in dem sie als Kriegsfotografin Lee Miller (1907–1977) zu sehen ist, habe ein Crewmitglied sie beispielsweise aufgefordert, sich gerade hinzusetzen und «den Bauch einzuziehen».