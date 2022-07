«Absolute Klasse»: Ant Anstead schwärmt von Renée Zellweger

Anstead und Zellweger verdanken ihre Liebe einer TV-Show

Ant Anstead und Renée Zellweger sind seit vergangenem Jahr liiert. Wie Zellweger in einem Interview mit «Harper's Bazaar» verriet, verdanken sie ihr Liebesglück einer Realityshow: Nach dem Tod ihrer Managerin Nanci Ryder (1952-2020) wollte sich die Schauspielerin in der Sendung «Celebrity IOU» bei deren Pflegern bedanken. Da diese grosse Autonarren sind, heuerten die «Celebrity IOU»-Produzenten den Automechaniker Ant Anstead an. Dieser war in Grossbritannien mit seiner eigenen Show erfolgreich. Bei den Dreharbeiten funkte es schliesslich zwischen der US-Amerikanerin und dem Briten.