Absolute Premiere: «Das Kanu des Manitu» erobert IMAX-Leinwände

Michael Bully Herbig freut sich auf «gigantische IMAX–Leinwand»

«Meine Freude ist so riesig, wie die gigantische IMAX–Leinwand!», jubelt Michael «Bully» Herbig (57) in einer Stellungnahme. «‹Das Kanu des Manitu› in diesem fantastischen Format zeigen zu können, ist für uns ein absolutes Highlight. Grösser geht's nicht!»