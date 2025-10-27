Absturz nach der Tenniskarriere: Björn Borgs Leben wird verfilmt

Alkohol und Drogen nach Karriereende

Im Alter von nur 26 Jahren beendete Borg 1983 seine Karriere. Comebackversuche innerhalb der nächsten zehn Jahre scheiterten. Nach seiner sportlichen Laufbahn fiel er in ein Loch. Er hatte mit Alkohol und Drogen zu kämpfen. In seinem Buch, das er gemeinsam mit seiner Frau Patricia Östfeldt (55) geschrieben hat, berichtet Borg, dass er deswegen mehrfach ins Krankenhaus musste. In «Hjärtslag» legt er auch eine Krebserkrankung offen.