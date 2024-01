Abwärts-Frontmann Frank Z. im Alter von 66 Jahren gestorben

Die Toten Hosen hatten «eine echte Freundschaft» mit Frank Z.

Die Toten Hosen bezeichnen Frank Z. in einem Instagram–Beitrag, in dem die Gruppe um den Verstorbenen trauert, unter anderem als «eine der prägendsten Figuren der frühen deutschen Punkszene». Das erste Mal habe man sich 1981 so richtig getroffen, als ZK, die Vorgängerband der Toten Hosen, in Krefeld im Vorprogramm von Abwärts gespielt habe. «Mit Frank hat uns seit diesem schicksalhaften Tag eine echte Freundschaft verbunden», heisst es weiter. «Er war ein einzigartiger Charakter und begnadeter Songwriter, der auch uns nachhaltig beeindruckt hat. [...] Franko, danke für die Zeit mit Dir, wir sehen uns...»