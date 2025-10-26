Abwechslungsreiches Apulien: Die unterschätzte Seite Italiens

Strände, Architektur und Weltstars

Die grösste Stadt Apuliens ist Bari. In der Hafenstadt treffen mediterranes Flair und ein entschleunigter Lebensstil aufeinander. Bei einem Spaziergang durch die historische Altstadt lassen sich zahlreiche Cafés und historische Bauten entdecken. Aber auch abseits von Bari gibt es viele lohnenswerte Reiseziele. Der nahegelegene Ort Gioia del Colle hiess 2023 einen neuen Ehrenbürger willkommen: Sylvester Stallone (79). Laut des «Rocky»–Stars verliess sein Grossvater den Ort vor rund 100 Jahren, um in die USA auszuwandern.