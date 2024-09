Abzocke bei Oasis-Tickets? Jetzt schaltet sich sogar der Premier ein

Grossbritanniens Premierminister Sir Keir Starmer (62) hat sich in den Konflikt um die Ticketvergabe für die Comeback–Tour der Britpop–Haudegen von Oasis eingeschaltet. Nachdem die sogenannte «dynamische Preisgestaltung» für viel Aufregung sorgte, sprach der Politiker nun von einem Ticketpreis, «den sich die Leute leisten können». Weiter versprach er, «das in den Griff zu bekommen», und deutete mögliche Gesetzesänderungen an, um zu verhindern, dass die Fans die Leidtragenden sind.