Academy Awards: Datum für die Oscarverleihung 2024 steht fest

Kaum sind die diesjährigen Academy Awards vorüber, steht auch schon das Datum für die kommende Oscarverleihung im nächsten Jahr fest. «Merkt euch den Termin vor. Die 96. Oscars finden am Sonntag, den 10. März 2024, statt», schreibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Damit findet die Verleihung erneut am zweiten Sonntag im März statt.