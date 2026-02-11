Academy Awards: Oscar-Klasse trifft sich zu Lunch - und Gruppenfoto

Umarmungen, Wiedersehen und ein besonderer Moment

Für emotionale Szenen war ebenfalls gesorgt. Kate Hudson, nominiert als beste Hauptdarstellerin für «Song Sung Blue», kehrte 25 Jahre nach ihrer Nominierung für «Almost Famous» zum Oscar–Luncheon zurück. Jessie Buckley, erstmals in der Kategorie beste Hauptdarstellerin für «Hamnet» im Rennen, teilte einen innigen Moment mit Mitstreiterin Rose Byrne («If I Had Legs, I'd Kick You») – die beiden umarmten sich und tauschten gegenseitig Komplimente über ihre Arbeit aus. Beide gelten als Top–Favoritinnen in ihrer Kategorie.