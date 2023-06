Account-Sharing bei Netflix: Können Nutzer die Sperre umgehen?

VPN nutzen, um die Sperre zu umgehen?

Das IT-Portal «heise» schreibt, dass es an und für sich möglich sein könnte, die von Netflix vorgegeben Einschränkungen über einen VPN-Tunnel zu umgehen. Somit könne man dem Dienst zumindest auf dem Papier vortäuschen, sich an einem anderen Ort zu befinden - in diesem Fall im Haushalt des Abonnenten. Rein technisch sei dies kein Problem. Es gebe aber auf der Seite von Netflix auch Möglichkeiten, diese Täuschung zu enttarnen. Jedoch müsse sich erst noch zeigen, wie der Streamingdienst genau dagegen vorgehen wird.