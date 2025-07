AC/DC rocken das Olympiastadion: Angus Young begeistert in Berlin

Für AC/DC geht es jetzt weiter nach Warschau, wo die Musiker am 4. Juli spielen werden. Weitere Stationen auf ihrer Europa–Tour sind Madrid, Oslo oder Paris. Nach Berlin stehen auch noch zwei weitere Deutschlandkonzerte an. Am 8. Juli spielt die Band in Düsseldorf, am 17. August machen die Musiker in Karlsruhe Halt. Ende des Jahres geht es für die 1973 gegründete Band dann in ihre Heimat. Dann werden sie unter anderem in Melbourne, Sydney und Perth auftreten.