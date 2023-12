AC/DC trauern um Gründungsmitglied: Colin Burgess ist gestorben

Colin Burgess war Gründungsmitglied von AC/DC

AC/DC wurde 1973 in Sydney, Australien, gegründet. Burgess war Teil der ursprünglichen Besetzung – zusammen mit den Brüdern Malcolm Young (1953–2017) und Angus Young (68), dem Bassisten Larry Van Kriedt (69) und dem Leadsänger Dave Evans (70). Burgess wurde 1974 nur wenige Monate später aus der Band geschmissen, angeblich weil er auf der Bühne betrunken gewesen sein soll. Gegen die Vorwürfe soll er sich jedoch gewehrt haben. Zwei Jahre später veröffentlichte die Gruppe ihr Debütalbum «High Voltage». Medienberichten zufolge war Burgess auf der Debütsingle der Band «Can I Sit Next to You, Girl» zu hören.