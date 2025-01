«Ace Ventura»-Star John Capodice ist tot

Rollen in «Independence Day», «Speed» und mehr

Capodice wurde am 25. Dezember 1941 in Chicago geboren. Seine Schauspielkarriere startete er in den späten 1970er Jahren. 1978 bekam er für sechs Folgen eine Rolle in der Serie «Ryan's Hope». Einem grösseren Publikum wurde er vor allem in den 1990er Jahren bekannt. Neben seiner Rolle in «Ace Ventura», wirkte er auch in sechs Folgen der beliebten Krankenhausserie «General Hospital» sowie den Actionfilmen «Speed» und «Independence Day» mit.