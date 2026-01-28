«Ach, diese Lücke...»: Senta Berger glänzt als exzentrische Grossmutter

Am Ende bleibt ein Film, der tröstet, weil er zeigt, dass die grösste Lücke im Leben manchmal genau der Raum ist, in dem Neues entstehen kann. «Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke» ist witzig, wehmütig und klug – und ein filmisches Geschenk an alle, die das Leben lieben, weil es so unvollkommen ist – und an jene, die den Zauber im Älterwerden erkennen.