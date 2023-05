Acht Millionen Menschen verfolgen Deutschlands ESC-Niederlage im TV

Am Samstagabend stieg mit dem Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool ein musikalisches Mega-Event. Das spiegelte sich am 13. Mai auch bei den TV-Quoten wieder. Der ESC konnte eindeutig den Tagessieg verbuchen, während der deutsche Beitrag Lord of the Lost sich im Wettbewerb leider nur den letzten Rang sichern konnte.