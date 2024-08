Achte Staffel «Wer stiehlt mir die Show?»: Starttermin steht fest

Musikerin Nina Chuba (25), Entertainer Kurt Krömer (49) sowie Podcaster und Moderator Tommi Schmitt (35) müssen sich ab dem 8. September (immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben, jeweils eine Woche zuvor auf Joyn) in Quizrunden beweisen. Nur so haben sie die Chance, Winterscheidt die Moderation zu stehlen und die jeweilige Ausgabe darauf selbst zu moderieren. In «Wer stiehlt mir die Show?» hat zudem auch eine Zuschauerin oder ein Zuschauer mit einer Wildcard die Möglichkeit, die Promis zu überholen und die Moderation der ProSieben–Show zu ergattern. Joko Winterscheidt gibt sich in einem Statement siegessicher. Er freue sich «auf das Quiz–Kanonenfutter in Gestalt von Nina Chuba, Kurt Krömer und Tommi Schmitt. Es ist immer grossartig, wenn ein paar Rate–Fans einem Ganztagsgenie wie mir bei der Arbeit zuschauen wollen.»