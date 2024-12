Achter Todestag: Billie Lourd ehrt Mutter Carrie Fisher

Dankbar für die kleinen Momente im Leben

Zudem zitiert sie die amerikanische Schriftstellerin Anne Lamott (70) und vergleicht Trauer mit einem gebrochenen Bein, das nie perfekt abheile. «Es tut immer noch weh, wenn das Wetter kalt wird, aber man lernt, mit dem Hinken zu tanzen». So fühle sich Lourd an dem heutigen Tag. «Und ich bin eigentlich ein besserer Tänzer mit meinem Hinken. Meine Trauer hat mir eine tiefere Wertschätzung für all die kleinen Momente des Lebens gegeben. Ich schaue mir die Magie an, die mein Sohn und meine Tochter sind, und ich weiss, dass sie ein Stück dieser Magie ist. Und ich fühle alles. Die Trauer. Die Freude. Die Sehnsucht. Die Magie. Die Leere. Die Fülle. Und alles existiert zusammen.»