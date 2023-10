Achtes Nummer-eins-Album: Santiano an der Chartspitze

Führungswechsel bei den Single–Charts

Bei den Single–Charts steht diese Woche ein Wechsel an der Spitze an. Aylivas (25) Single «Hässlich» sichert sich Platz eins und schubst damit SIRA, Bausa & badchieff mit «9 bis 9» auf den zweiten Platz. Platz drei geht an cassö, Raye & D–Block Europe mit «Prada», Platz vier an die kanadische Sängerin Tate McRae (20) mit «Greedy» und Platz fünf an die britisch–südafrikanische Künstlerin Kenya Grace mit «Strangers».