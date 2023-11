Achtfach-Papa Rod Stewart: Das ist sein Erziehungsgeheimnis

«Ich bin sehr stolz auf sie alle»

«Ich bin ihnen gegenüber sehr nachsichtig», so Rod Stewart. «Keiner ist in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ein Paar haben sich mit Drogen beschäftigt, aber das ist jetzt vorbei. Ich bin sehr stolz auf sie alle.» Am meisten schätze er es, nach längeren Reisen wieder im Kreis seiner Familie sein zu können: Er vermisse seine Familie «so sehr», wenn er unterwegs sei, sagte der 78–Jährige. Das Zusammensein mit seinen Lieben sei «ein wunderbarer Luxus», wenn er nach Hause komme.