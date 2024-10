«Achtsam Morden»: Lohnt sich die neue Netflix-Serie?

Gerade hat Björn Diemel seine Work–Life–Balance durch einen kleinen Mord wieder hergestellt, da steht schon wieder das nächste Problem an. Weil sich der Anwalt in der neuen Netflix–Serie «Achtsam Morden» (ab 31. Oktober) aber neuerdings in Achtsamkeit übt, fallen ihm Verbrechen inzwischen so leicht wie die richtige Atemtechnik. Fans von Karsten Dusses (51) gleichnamigen Bestseller von 2019, auf dem die Serie beruht, wissen bereits, wo das hinführt...