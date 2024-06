Achtung! Am Dienstag laufen nur zwei Spiele der Europameisterschaft

Darum stehen nur zwei Spiele an

Einen offiziellen Grund für die Programmierung der Spiele am heutigen Dienstag hat die UEFA nicht kommuniziert. Doch es ist anzunehmen, dass die Verantwortlichen den ersten Spieltag der Gruppenphase rund machen wollen. Alle 24 Mannschaften waren dann einmal am Ball. Ein drittes Spiel am Dienstag würde in den zweiten Spieltag überlappen.