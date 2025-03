Actionstar Chuck Norris wird 85 Jahre alt - kein Witz

In seinem Heimatland, den Vereinigten Staaten, ist Norris darüber hinaus auch als Werbefigur überaus präsent. So trat er etwa über Jahre in Werbesendungen für das Trainingsequipment «Total Gym» auf oder versuchte eine Jeans an den Mann zu bringen, in der sich auch einer seiner legendären Roundhouse–Kicks problemlos ausführen lassen soll.