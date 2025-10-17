Adam Brody und Leighton Meester feiern «Nobody Wants This»-Premiere

«Nobody Wants This»: Leighton Meester übernimmt neue Rolle

Leighton Meester zog in einer fliessenden Robe mit tiefem Ausschnitt alle Blicke auf sich. Das ärmellose Ombré–Kleid zeigte sich in einem Farbverlauf aus Aubergine, Himmelblau und Lavendel. Die 39–Jährige liess ihre Robe für sich sprechen und hielt sich bei dem Rest ihres Looks bewusst zurück. Einzig ein kräftiger roter Lippenstift sorgte für einen zusätzlichen Farbakzent, ihre Haare trug sie streng nach hinten frisiert.