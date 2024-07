Adam Levine und Behati Prinsloo: Grosse Party zum zehnten Hochzeitstag

Lernten sich per E–Mail kennen

Levine und Prinsloos Beziehung begann ungewöhnlich. Ihre ersten Worte wechselten sie über E–Mails, wie Prinsloo einmal «Net–A–Porter» in einer Titelstory berichtete. Levine habe für ein Musikvideo nach einer Frau gesucht. Eine Freundin der beiden stellte den Kontakt zwischen dem jetzigen Paar her, das trotz Prinsloos Absage weiter in Kontakt blieb. Ihr erstes Treffen beschrieb das namibische Model gegenüber dem Magazin als «Liebe auf den ersten Blick».