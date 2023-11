Adam Levine und Behati Prinsloo: Süsser Pärchenauftritt in New York

Adam Levine (44) und Behati Prinsloo (35) haben sich am Freitagabend als verliebtes Pärchen auf dem roten Teppich im Barclays Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn gezeigt. Dort ist bei einem Galakonzert die Aufnahme neuer Musiker in die «Rock & Roll Hall of Fame» gefeiert worden. Zusammen schritten der Maroon–5–Sänger und das Model Arm in Arm und in stylischen Outfits über den roten Teppich.