Adam Sandler feiert Jennifer Anistons neue Beziehung mit Jim Curtis

Jennifer Aniston (56) hat in Jim Curtis (50) eine neue Liebe gefunden. Darüber freuen sich nicht nur die Fans des Hollywoodstars, sondern auch ein langjähriger, prominenter Freund und Kollege der Schauspielerin: Adam Sandler (59).
Aniston hatte gerade bei der Veranstaltung «Women in Hollywood» von «Elle» ihren ersten öffentlichen Auftritt mit Curtis. Dort hielt Sandler eine Lobrede auf sie – und hob dabei nicht nur ihr Talent hervor, sondern feierte auch den neuen Mann an der Seite der 56–Jährigen.
Lobeshymne auf Aniston
«Sie ist wunderschön, sie ist geduldig, sie ist talentiert, sie ist tiefgründig, sie ist klug, sie ist unglaublich witzig», sagte Adam Sandler über Aniston, wie in einem Video zu sehen ist, das «The Hollywood Reporter» über Tiktok veröffentlichte. «Ihr komödiantisches Timing ist makellos, und sie macht mich zu einem besseren Komiker, wenn wir zusammenarbeiten. Sie ist eine unglaubliche Produzentin, Autorin und eine der besten Kolleginnen, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Ich liebe sie von ganzem Herzen.» Er fügte hinzu: «Aniston, du bist einfach die Coolste und Liebste. Du hörst nie auf, mir, meiner Familie und all deinen wunderbaren Freunden Liebe und Fürsorge entgegenzubringen.»
«Alle hier im Raum lieben dich, Jennifer», erklärte er weiter. «Wenn wir mit dir zusammen sind, sind wir einfach automatisch glücklich.» Seine Ehefrau Jackie und er seien «so froh, dass du und Jim euch gefunden habt und die Liebe erlebt, die ihr beide verdient. Wir lieben dich, Jim. Die ganze Welt liebt dich», sagte der Schauspieler unter dem Applaus der Anwesenden.
Adam Sandler und Jennifer Aniston gelten seit Jahren als enge Freunde und haben in mehreren Filmen zusammen gespielt, darunter 2011 in «Meine erfundene Frau», 2019 in «Murder Mystery» und 2023 in «Murder Mystery 2».
Neue Liebe seit wenigen Wochen offiziell
Anfang November hatte Jennifer Aniston auf Instagram die kursierenden Gerüchte bestätigt und öffentlich gemacht, dass sie mit dem Coach und Hypnotherapeuten Jim Curtis zusammen ist. «Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe», hatte Aniston zu einem von ihr veröffentlichten Foto, auf dem sie ihren Freund von hinten umarmt, auf der Social–Media–Plattform geschrieben. Der Coach hatte kurz darauf eine Reihe von Bildern geteilt, die im Rahmen der Feier zu seinem 50. Geburtstag entstanden sind. Eines davon zeigte das Paar in ähnlicher Pose. «Wenn das ein Traum ist, möchte ich nicht aufwachen», schrieb er hinzu.
Wenig später sprach die Schauspielerin in einem Interview über ihren neuen Partner. «Hypnose ist nur eine von vielen Tätigkeiten, denen er nachgeht», erzählte die 56–Jährige im Gespräch mit der «Elle». «Er ist recht aussergewöhnlich und hilft vielen, vielen Menschen. Er ist etwas ganz Besonderes, sehr normal und sehr liebenswürdig – und er möchte Menschen dabei helfen, zu heilen, Traumata und Stagnation zu überwinden und Klarheit zu erlangen.» Es sei etwas Wunderbares, sein Leben einer solchen Aufgabe zu widmen.
Spekulationen über eine Beziehung der beiden waren erstmals im Sommer aufgekommen. Es könnte endlich das grosse Liebes–Happy–End für Aniston sein, die schon mit den beiden Schauspielern Brad Pitt (61) und Justin Theroux (54) verheiratet war.