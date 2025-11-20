Adam Sandler feiert Jennifer Anistons neue Beziehung mit Jim Curtis

Lobeshymne auf Aniston

«Sie ist wunderschön, sie ist geduldig, sie ist talentiert, sie ist tiefgründig, sie ist klug, sie ist unglaublich witzig», sagte Adam Sandler über Aniston, wie in einem Video zu sehen ist, das «The Hollywood Reporter» über Tiktok veröffentlichte. «Ihr komödiantisches Timing ist makellos, und sie macht mich zu einem besseren Komiker, wenn wir zusammenarbeiten. Sie ist eine unglaubliche Produzentin, Autorin und eine der besten Kolleginnen, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Ich liebe sie von ganzem Herzen.» Er fügte hinzu: «Aniston, du bist einfach die Coolste und Liebste. Du hörst nie auf, mir, meiner Familie und all deinen wunderbaren Freunden Liebe und Fürsorge entgegenzubringen.»