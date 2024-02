Adam Sandler gibt zu: In der Nähe von Taylor Swift wird er «nervös»

Adam Sandler will es nicht für seine Kinder «vermasseln»

Bei seinem Auftritt in «Conan O'Brien Needs a Friend» sprach Sandler mit dem Moderator Conan O‹Brien (60) über Stars, die sie als Kind vergötterten, und darüber, dass sie neuere Prominente normalerweise nicht so sehr beeindrucken. «Was ich herausgefunden habe, ist, dass Menschen absolute Ikonen sein können, die grössten Stars der Welt, aber wenn es sie seit fünf Jahren gibt, freue ich mich sehr, sie kennenzulernen, aber sie haben nicht diese Wirkung auf mich», erklärte Gastgeber O›Brien. Daraufhin offenbarte Adam Sandler, dass ihn ein aktueller Star aber durchaus sehr begeistere: «Weisst du was – Taylor Swift», sagte der Komiker und Schauspieler.