Adam Sandlers neuer Film wird zur Familiensache

Adam Sandlers (55) neues Filmprojekt wird zur Familiensache. Für die Netflix-Verfilmung des Teenie-Romans «You Are SO Not Invited to My Bat Mitzvah!» steht der Schauspieler mit seiner Ehefrau Jackie (47) und den gemeinsamen Töchtern Sadie (16) und Sunny (13) vor der Kamera, wie «Variety» berichtet. Auch Idina Menzel (51, «Die Eiskönigin»), die in «Uncut Gems» Sandlers Ehefrau spielte, ist in dem neuen Netflix-Streifen zu sehen.