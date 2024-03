Adele in München: Deshalb sind Konzerte nicht ausverkauft

Ende Februar hatte Adele alle für März geplanten Auftritte ihrer Residency in Las Vegas abgesagt. «Am Ende der letzten Etappe und während meiner gesamten Pause war ich krank», erklärte sie damals in einem Statement auf Instagram. «Ich hatte noch nicht ganz die Chance bekommen, wieder vollständig gesund zu werden, bevor die Shows wieder begonnen haben, und jetzt bin ich wieder krank, und leider hat das alles einen Tribut an meiner Stimme gefordert», so die Grammy–Gewinnerin weiter. Ihr Arzt habe die Notbremse gezogen, um ihre Stimme langfristig zu erhalten.