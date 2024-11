Adele ist «wirklich traurig» über das Ende ihrer Las-Vegas-Shows

Konzertpause nach den Las–Vegas–Shows

Adele spielt seit November 2022 zwei Shows pro Wochenende in der Wüstenstadt. Nach ihren letzten Konzerten Ende November wird sich die «Easy On Me»–Interpretin vorerst für einige Zeit zurückziehen. Während eines Auftritts in München, wo sie im Sommer auch noch mit ihrer Konzertreihe residierte, erklärte sie ihrem Publikum, man werde sie «für eine unglaublich lange Zeit nicht mehr sehen». Sie habe es «wirklich genossen, jetzt fast drei Jahre lang aufzutreten, was die längste Zeit ist, die ich das je gemacht habe und wahrscheinlich die längste, die ich das je machen werde.»