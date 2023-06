Adele Neuhauser hat keine Zeit für die Liebe

Mit über 60 Jahren steht Adele Neuhauser (64) in der Blüte ihres Lebens und geniesst ihren Erfolg und ihre Karriere in vollen Zügen. Im Interview mit der Zeitschrift «Bunte» sagte sie jetzt über ihre aktuelle Lebensphase: «Ich bin zufrieden. Ich habe immer noch diese unbändige Kraft und Energie in mir, Dinge zu tun und zu bewegen.» Ihr Ziel sei es Freude am Leben zu haben. «Ich bin eine Frau und bin es mittlerweile gern. Ich wünsche mir, dass jede Frau dieses Gefühl leben darf. Dieses Gefühl von Glück.»