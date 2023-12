Adele offenbart: Schwangerschaft hätte zum Karriere-Aus führen können

Adele (35) ist zum Höhepunkt ihrer Karriere Mutter geworden. Es hätte ein «Karriere–Selbstmord» sein können, erzählt die Sängerin am Donnerstag in ihrer Rede auf der Entertainment–Gala von «The Hollywood Reporter». Dort gewann sie den «The Sherry Lansing Leadership»–Award und schwelgte in ihrer Dankesrede in Erinnerungen.