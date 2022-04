Adele: Starten ihre Las-Vegas-Shows schon im Spätsommer?

Tränenreiche Absage

Anfang des Jahres teilte Adele unter Tränen mit, dass sie ihre in Las Vegas geplanten Shows verschieben müsse. «Es tut mir so leid, aber meine Show ist nicht fertig», sagte sie in dem auf Instagram geposteten Video. «Wir haben absolut alles versucht, um sie rechtzeitig auf die Beine zu stellen und damit sie gut genug für euch ist. Aber wir sind durch Lieferverzögerungen und Covid absolut zerstört worden», erklärte Adele. Dann wurde sie konkreter: «Die Hälfte meiner Crew und meines Teams ist an Covid erkrankt, und es war unmöglich, die Show fertigzustellen.»