Adele träumt nach ihrem Sohn Angelo noch von einem Mädchen

Bezüglich der Babyplanung hat sie offenbar sehr genaue Vorstellungen: «Ich möchte ein Mädchen, weil ich bereits einen Jungen habe. Ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht die Person ist, die ich auf der Welt am meisten liebe, die ich aber wahrscheinlich auch am meisten auf der Welt hasse. Das ist es, was meiner Meinung nach passieren wird. Sie wird mich ständig in die Schranken weisen.» Weiter soll Adele ihrem Publikum gesagt haben: «Mit mir als ihrer Mutter und Rich als ihrem Vater wird sie eine herrische kleine Königin sein.»