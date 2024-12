Adele und mehr: Die grössten Live-Momente des Jahres

Erinnerung an Liam Payne

Das Musikjahr wurde aber auch von einem Abschied überschattet, an den einige Musiker auf der Bühne rührend erinnerten. Liam Payne (1992–2024), der als Mitglied der Boyband One Direction zum Weltstar wurde, verstarb mit nur 31 Jahren. Er stürzte am 16. Oktober mutmasslich unter Drogeneinfluss vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires, Argentinien. One–Direction–Kollege Zayn Malik (31) würdigte seinen Freund bei seinem ersten Konzert nach dessen Tod. Am Ende der Show in Leeds leuchtete hinter der Bühne ein blauer Screen mit der Aufschrift «Liam Payne, 1993, Love you bro» und einem roten Herz–Emoji auf.