Adele verlängert ihre Las-Vegas-Show - und dreht Konzertfilm

Freudige Nachrichten für alle Fans von Adele (34): Die Sängerin wird ihre aktuelle «Weekends with Adele»-Show in Las Vegas verlängern. Das hat sie unter anderem auf ihrer Homepage, auf Instagram, aber auch während ihres jüngsten Auftritts am Samstagabend im Colosseum Theatre des Caesars Palace bekannt gegeben, wie ein Videoausschnitt auf Twitter zeigt.